Sécurité : Vers une coopération maroco-ghanéenne

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, et le ministre de la Sécurité nationale de la République du Ghana, Albert Kan Daapah ont eu une réunion de travail ce mardi pour discuter de la coopération sécuritaire entre les 2 pays.

C’est en marge de l’Africa Security Forum auquel une importante délégation ghanéenne a pris part, que les 2 responsables ont convenu de partager, autant que possible, les informations et les renseignements pour renforcer la sécurité nationale et lutter contre le terrorisme.