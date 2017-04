Sénégal : Anas Sefrioui investit dans la culture du riz

Après l’immobilier et le ciment, Anas Sefrioui, le patron d’Addoha et de Ciments d’Afrique investit dans l’agriculture en Afrique. En effet, c’est au Sénégal que l’homme d’affaires marocain se lance dans la culture du riz à travers sa filiale Afri Partners Sénégal.

Ainsi c’est dans le cadre du PRACAS, le Programme de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture au Sénégal, que 75 milliards de FCFA soit plus de 115 millions d’euros seront injectés dans ce projet agricole. Il s’agira pour Afri Partners Sénégal d’exploiter 2.500 ha de superficie rizicole avec plus de 1.500 emplois qui seront créés à terme.

Avec cet investissement marocain, le Sénégal qui est un grand consommateur de la céréale pourra atteindre cette année l’autosuffisance alimentaire en riz et compte ainsi produire 1.600.000 tonnes grâce aux gros investissements prévus dans le Plan Sénégal Émergent.