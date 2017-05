Smart City Africa Casablanca 2017 en chiffres

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la deuxième édition du Smart City Africa Casablanca a été organisée par Casablanca Events & Animation en partenariat avec la Wilaya de la Région de Casablanca-Settat, la Région de Casablanca Settat et la Commune de Casablanca.

L’événement s’est déclinée en deux manifestations : Smart City Connect Casablanca du 17 au 19 mai sur la Place des Nations Unies destinée au grand public et Smart City Expo Casablanca réservée aux professionnels qui a eu lieu les 17 et 18 mai au Hyatt Regency.

Cette seconde édition du Smart City Africa Casablanca a été une véritable réussite. Le Smart City Expo Casablanca co-organisé avec Fira de Barcelone a réuni des spécialistes de premier plan ainsi que des membres importants de gouvernements, villes, universités, société civile, sociétés et organisations de renommée nationale et internationale. En parallèle, la participation massive au Smart City Connect Casablanca a permis de faire découvrir au plus grand public le concept de Smart City grâce aux événements gratuits sur l’emblématique Place des Nations Unies.

Ce succès populaire positionne désormais le Maroc comme une référence incontournable dans le domaine des Smart Cities en Afrique et dans le monde. Aux côtés de métropoles mondiales, Casablanca a en effet bénéficié d’une excellente représentation à travers la présence d’experts des sphères publiques et privées.

En faisant la promotion d’une ville intelligente et durable, sur le thème “Des Villes Par Tous”, Casablanca confirme en outre son engagement en faveur d’un modèle de Smart City qui implique tous les Casablancais et s’appuie sur l’écosystème des start-up locales pour valoriser leur esprit innovant et créatif. Smart City Africa Casablanca a ainsi été le reflet de l’esprit collectif et l’énergie positive prônés par la démarche d’attractivité WECASABLANCA.

La 2ème édition du Smart City Africa Casablanca en chiffres

Près de 85 intervenants venus du monde entier, 4 continents ont été représentés :

Europe : Barcelone – Paris – Berlin – Amsterdam – Bordeaux – Londres – Bruxelles – Copenhague – Stockholm

Afrique : Libreville – Accra – Nairobi – Cocody

Amérique : New York – Santiago du Chili – Québec – Medellin – Bogota

Asie : Delhi – Jakarta