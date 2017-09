TIC : Plusieurs conventions signées lors de l’AITEX

Les professionnels africains des technologies de l’information se sont réunis ce mercredi à Casablanca à l’occasion de la 2e édition d’Africa IT Expo avec comme pays invités d’honneur le Nigeria et le Cameroun.

Plusieurs conventions ont été signées entre l’APEBI, la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring et les fédérations consœurs du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria et du Sénégal.

Les conventions portent sur les échanges et les best-practices dans la promotion de la transformation digitale en Afrique.