Tourisme : Le Maroc 3e en Afrique d’après le WEF

Le Forum économique mondial (WEF) vient de publier son rapport sur les destinations les plus compétitives en matière de tourisme, et classe le Maroc à la 3e place africaine.

Ainsi, sur l’échiquier continental, le Royaume clôt le top3 derrière l’Afrique du sud et l’île Maurice, tout en étant le leader en Afrique du nord. En effet, ce classement qui met en avant la compétitivité en matière de prix, de valorisation des ressources culturelles et naturelles, positionne le Royaume parmi les 20 destinations les plus sures au monde.

En 2016, le Maroc a enregistré le plus de recettes touristiques en Afrique soit 5,8 milliards de dollars, et a récemment ouvert à Dakar le premier bureau régional de l’Office National Marocain du Tourisme.