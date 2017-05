Transports : Le GIE Maroc-Côte d’Ivoire partenaire du salon panafricain à Abidjan

La commission transport du groupement d’impulsion économique Maroc-Côte d’Ivoire et le ministère ivoirien des Transports organisent à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à partir de ce mardi le forum international et le salon africain des transports et des infrastructures économiques.

La 5e édition de ce salon va être axé sur les systèmes et infrastructures de transports pour une Afrique émergente.

Lors du lancement du salon en février dernier, la Confédération générale des entreprises marocaine avait annoncé une forte participation des opérateurs marocains.