African Cristal Festival revient les 11 et 12 mai

La cinquième édition de l’African Cristal Festival se déroulera les 11 et 12 mai 2017 à Marrakech (Maroc). L’événement réunira pendant deux jours les plus grandes marques africaines, des professionnels de médias africains et internationaux et des agences de publicité autour de la thématique : « Build the future, connect cultures ! ».

Les sessions seront consacrées à la culture africaine dans la publicité, à l’industrie du mobile et du numérique, à l’économie collaborative et aux nécessaires passerelles entre médias traditionnels et influenceurs digitaux. À l’heure où le continent africain transforme son économie, le développement de l’entrepreneuriat digital et des nouveaux modes de consommation engendrent l’apparition de codes et de canaux novateurs pour les professionnels du secteur de la communication sur le continent (agences, annonceurs, régies, directions de la communication et du marketing, experts,…).

Pour partager leurs expériences, plusieurs intervenants ont d’ores et déjà confirmé leur présence. Parmi eux, Lionel Zinsou (Président de la Fondation AfricaFrance), Claude Grunitzky (Fondateur, True Africa), Rayan Karaky (Head of DoubleClick, Google MENA & Turkey), Achieng Butler (Directrice Marketing Afrique, Danone), Constant Nemale(Fondateur et Président, Africa 24), Vérone Mankou (Fondateur & Directeur, VMK), Florence de Bigault (Directrice Ipsos AFRICAP), Ahmed Lasheen (Directeur de la communication, Etisalat) ou encore Vangsy Goma (Fondateur, Africab).

Christian Cappe, fondateur de l’African Cristal Festival et Président du Festival déclare : « Pour cette cinquième édition à Marrakech, nous nous attendons à une forte croissance de la participation avec près de 400 professionnels de la communication et des médias. Cette augmentation est notamment liée à l’intérêt pour le marché publicitaire africain en forte croissance et à la qualité des débats et des intervenants que nous proposons. »

Xavier Dordor, Président du Comité éditorial et Directeur général du magazine CB News partenaire de l’événement explique : « En Afrique, le marché publicitaire est estimé à plusieurs milliards de dollars. En zone francophone, les experts envisagent plus de 15% d’accroissement des recettes en 2017. Et comme ailleurs dans le monde, le secteur de la communication répond à des valeurs et des codes très localisés. Ces spécificités culturelles représentent autant de richesses que de défis pour les marques africaines et internationales. »

« Les African Cristal Awards que nous décernerons durant le Festival mettront en lumière les spécificités créatives attachées à chacune des régions du continent et permettent d’entrevoir ce qui se fait de mieux en Afrique. Ces prix récompenseront des réalisateurs, des agences mais également des annonceurs », ajoute Christian Cappe.

Les African Cristal Awards primeront les meilleures campagnes de communication de l’année en Afrique. Deux experts internationaux de premier plan ont accepté de présider les jurys. Jon Williams, Chief Creative Officer Europe de GREY (basé à Londres) présidera le jury créatif et Brett Morris, Président de FCB Africa (basé à Johannesburg) celui du jury des leaders africains. L’édition 2017 verra également la création d’une nouvelle catégorie : « African Culture ». Cette dernière récompensera les meilleures campagnes de publicité sollicitant des références culturelles spécifiquement africaines, les rendant uniques et authentiques.