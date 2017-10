Attijawafa Bank doublement primée à Washington

En marge des réunions annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale, c’est Attijariwafa bank qui a été désignée, une nouvelle fois, « Meilleure Banque au Maroc en 2017 » par le magazine Global Finance lors de la cérémonie de remise des trophées des meilleures banques au Monde. Le Groupe remporte chaque année ce titre prestigieux, depuis 2005, grâce à la solidité de ses résultats et à sa capacité d’innovation qui lui permettent de répondre au mieux aux spécificités de ses marchés.

Attijariwafa bank s’est vue également décerner pour la première fois le prix de la « Meilleure banque d’investissement au Maroc en 2017 » pour avoir continué de stimuler le changement en termes d’investissement et de financement des grands projets, tant au Maroc qu’à l’échelle du continent africain.

Ces prix annuels reconnaissent les banques qui ont la plus grande profondeur en termes de connaissances du marché et son environnement, ainsi que les compétences et le savoir-faire nécessaires au service de leurs clients.

Les banques distinguées par le palmarès 2017 sont celles qui ont réalisé les meilleurs résultats tout en assurant une parfaite adéquation entre l’offre et les besoins clients, dans une conjoncture difficile.

Global Finance Magazine pour cette édition, a retenu des critères, tels que la part de marché, le nombre et la taille des transactions, le service et le conseil offerts aux clients et prospects, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour répondre aux conditions du marché, l’innovation ainsi que le rayonnement géographique régional.