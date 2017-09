MRE : Les compétences marocaines d’Allemagne en conclave à Tanger

Après une 2e édition à Düsseldorf (Allemagne), c’est au tour de Tanger d’accueillir du 30 septembre au 1er octobre le 3e Forum des Compétences Marocaines d’Allemagne.

Dans le cadre de l’initiative de la 13e région MeM, le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en partenariat avec le réseau des compétences germano-marocain (DMK) ont organisé cette nouvelle édition sous le thème « Marocains du Monde : Capital humain relais pour l’avenir ».

Les objectifs de cette rencontre de Tanger sont d’encourager le partage d’expériences entre les compétences marocaines d’Allemagne et leurs homologues au Maroc, de créer des synergies dans les domaines de l’entrepreneuriat et l’investissement, les énergies et les nouvelles technologies et l’éducation et la formation professionnelle. Il s’agit aussi d’établir des partenariats à court, moyen et long terme et de promouvoir les initiatives de développement apportées par ces compétences à la mère patrie.