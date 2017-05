La 29e Conférence annuelle de l’APRA : la compétitivité africaine en question

Se tenant du 10 au 12 mai à Casablanca, l’événement s’adresse à tous les professionnels des relations publiques, de la publicité, du branding, de l’édition, du journalisme et des nouveaux médias, venus de toute l’Afrique.

L’édition 2017 de la conférence annuelle de l’African Public Relations Association (APRA) est placée sous la thématique globale de «Competitive Africa: Effective Positioning Through Integrated Communications».

Cette 29è édition de l’African Public Relations Association s’inscrit dans la dynamique de positionnement du Maroc en tant que hub régional et continental dans les secteurs des relations publiques. La Conférence de l’APRA permettra d’identifier les défis du continent en mettant l’accent sur son image et le rôle de la communication, de proposer un agenda sur la base duquel les défis énoncés seront abordés et de diriger une action collective en vue de promouvoir l’image de l’Afrique à travers les efforts coordonnés des professionnels de la communication.

Lors de la conférence de presse tenue aujourd’hui, Yomi Badejo-Okusanya, Président de l’APRA déclare : « Dans une dynamique économique exceptionnelle depuis plus d’une décennie, l’Afrique est devenue une destination de choix des investissements privés. Cette nouvelle donne annonce d’importantes ruptures dans les univers de la communication et des médias du continent ».

Ses propos plus en détails en vidéo :