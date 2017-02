“Arab-Africa Trade Bridges” se tiendra à Rabat

La Société Internationale Islamique de financement du commerce (ITFC) organise les 22 et 23 février 2017, le Forum de lancement du programme Arab-Africa Trade Bridges, au Sofitel Jardin des Roses à Rabat, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) et le Ministre délégué de l’Industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’Economie Numériques chargé du Commerce Extérieur du Royaume du Maroc.

Cet événement réunira pendant deux jours des intervenants de haut niveau de pays arabes et subsahariens membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), à savoir : les Ministres du Commerce, les Directeurs des Institutions de Promotion du Commerce et les Présidents de Chambres de Commerce et d’Industries.