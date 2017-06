Capital investissement : Le Maroc première destination du Maghreb

Le Maroc a attiré plus de transactions de capital investissement en Afrique du Nord entre 2010 et 2016 d’après le rapport de l’Africa Venture Capital Association. En effet, le royaume a enregistré près de 60 deals soit en valeur près d’un milliard de dollars et reste suivi au TOP3 par l’Égypte et la Tunisie.

Toujours selon le rapport de l’association africaine, les 3 pays du Maghreb ont réalisé près de 95% des 139 transactions répertoriées en termes de nombre et de valeur.