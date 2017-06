Grande-Bretagne : Theresa May réexcite l’opposition

Jeudi 8, les Anglais étaient appelés à voter pour des élections législatives anticipées. Décidé par le Premier ministre Theresa May, ce vote avait pour objectif de renforcer sa position au parlement dans la perspective des négociations du Brexit.

Cette tentative d’obtenir une majorité renforcée s’est soldée par un échec. Les conservateurs, bien qu’en tête des votes, ont perdu la majorité absolue. Le parlement se retrouve sans majorité claire, étant partagé entre le parti travailliste grand gagnant de l’élection et le parti conservateur.

Ce vote ne remet, en aucun cas, en cause le Brexit. Theresa May, appelée à la démission par l’opposition, menée par Corbyn, veut former d’ici peu un nouveau gouvernement afin d’assurer la « stabilité ».

De nombreux responsables européens s’inquiètent, alors que les négociations avec les Britanniques s’annoncent encore plus difficiles que prévu, ils espèrent qu’il n’y aura pas de retard supplémentaire dans la mise en œuvre du Brexit.

Résultats

Conservateur : 42 % 319 sièges (326 pour la majorité absolue)

Travailliste : 40 % 261 sièges