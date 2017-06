Une foule nombreuse de dizaines de milliers de personnes s’est réunie le 9 juin pour les funérailles des victimes des attentats de Téhéran perpétrés deux jours plus tôt. Revendiqué par DAESH, ces attaques visaient deux lieux hautement symboliques : le parlement et le mausolée de l’imam Khomeyni. Bilan : 17 morts et des dizaines de blessés.

Qui sème le vent récolte la tempête c’est la pensée que Trump a exprimée en déclarant que l’Iran « s’exposait » au terrorisme en le « soutenant ». Propos que le chef de la diplomatie iranienne a trouvé « répugnants ».