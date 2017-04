53% des français au Maroc votent

Comparés aux 80% de taux de participation au vote en France, les 53% ici au Maroc sont peu pour le FN. Moins bonne mobilisation donc. Mais le plus intéressant c’est le résultat de leur vote. L’ordre français a été chamboulé. Macron est toujours le premier gagnant avec le plus de voix dans le pays (31,6 contre 23,9) et Fillon a été mis en deuxième position avec 28,9% des voix contre 19,9% en France.

Ensuite, c’est Jean-Luc Mélenchon qui, avec 25,8% a dépassé le score global de 19,6%. Si tous ces candidats ont obtenu plus de voix au Maroc qu’au niveau du résultat général, les deux restants en ont obtenu moins. Hamon a été suivi par 5,7% des votants contre 6,3% et Marine Le Pen a chuté de 21,4% à un très petit 4,1%.

Les amis d’Emmanuel Macron résidant au Maroc étaient donc satisfaits.