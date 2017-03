Albert Sasson, la nation reconnaissante

C’est « une personnalité marocaine qui a consacré plus de soixante ans de sa vie à défendre les valeurs de tolérance et de vivre ensemble que prône le Royaume, et a contribué à l’édification d’un Maroc moderne, démocratique, prospère et solidaire », dit Chakib Benmoussa, l’ambassadeur du Maroc en France d’Albert Sasson.

Il parle du premier Marocain à être agrégé de l’Université des Sciences naturelles de Paris et du premier marocain à intégrer l’UNESCO. Albert Sasson qui vient d’être décoré des insignes du Grand Officier de l’Ordre du Wissam Al Arch, des mains de l’ambassadeur à Paris a également contribué à la création de la première université marocaine et a assuré de 1963 à 1969, le poste de doyen de la Faculté des sciences de Rabat. Il est en outre membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique ; membre du Conseil économique, social et environnemental et membre fondateur de l’Académie Hassan II des sciences et techniques.

Créé en 1955 par Mohammed V pour récompenser les personnes qui se sont particulièrement distinguées par leur mérite ou leurs services civils ou militaires, l’Ordre du Wissam Al Arch est parmi les plus prestigieux du Royaume.