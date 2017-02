Conseil de l’Europe : La présidente du Congrès des pouvoirs locaux salue la réintégration du Maroc à l’Union Africaine

“Le Royaume du Maroc s’est récemment engagé dans le chantier ambitieux de la régionalisation, de la décentralisation, et du renforcement de la gouvernance démocratique locale et régionale, auquel le Congrès a apporté sa contribution”, a-t-elle rappelé, dans une déclaration parvenue à la MAP.

“Dans ce contexte, je salue la réintégration du Maroc à l’Union africaine”, a-t-elle indiqué, se disant confiante que “le retour” du Royaume à l’organisation panafricaine “lui permettra de poursuivre encore davantage son processus de décentralisation, en coopération avec les autres pays du continent”.

Après avoir rappelé que l’UA s’est dotée en juin 2014 d’une Charte Africaine des Valeurs et des Principes de la décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local, elle a assuré que le Congrès “se tient prêt à accompagner le Maroc ainsi que les autres pays de l’Union Africaine avec son expertise et ses propres outils, tels que la Charte européenne de l’autonomie locale”.

Mme Mosler-Törnström a déclaré, par ailleurs, qu’elle espère voir le Maroc accéder très prochainement au statut de Partenaire pour la Démocratie Locale, établi par le Congrès en octobre 2014.