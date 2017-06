Fouad Ali El Himma recadre Abdelilah Benkirane

Ce mardi en fin de journée, Ali El Himma a contacté nos confrères de Medias24 et leur a fait une déclaration dans laquelle il confirme qu’il a effectivement rencontré Benkirane, mais dément tout lien avec la situation à Al Hoceima.

Voici le texte de cette déclaration tel qu’il a été publié par Médias24 :

« J’ai suivi avec un grand étonnement, les informations qui circulent et selon lesquelles j’ai rencontré M. Benkirane au sujet des événements d’Al Hoceima. Contrairement à ce qu’ont appris ces sources dignes de foi auprès de M. Benkirane, je ne lui ai pas rendu visite en tant qu’émissaire du Palais royal. J’ai pris cette initiative dans un cadre personnel, de pure courtoisie, au début de ce mois sacré de Ramadan.

J’ai simplement voulu prendre de ses nouvelles, surtout qu’il était fatigué. Il a également plusieurs fois demandé de mes nouvelles et me reprochait de ne pas lui rendre visite et de ne pas prendre contact avec lui.

M. Benkirane veut peut-être maintenir des illusions, taire la vérité ou laisser se répandre les fausses informations. Mais je refuse que cela se fasse en mon nom. Puisque je suis l’émissaire supposé, je démens catégoriquement ce qui a été colporté et affirme que les événements en question n’ont pas figuré dans nos échanges.

En tant que conseiller de Sa Majesté, que Dieu l’assiste, et membre du cabinet royal, je sais très bien qu’il y a un seul gouvernement nommé par Sa Majesté le Roi, et je sais très bien qui est le Chef du gouvernement. Je n’aurais pas voulu non plus embarrasser M. Benkirane, d’autant plus que les événements d’Al Hoceima, comme tout le monde le sait, ont commencé et se sont poursuivis quelques mois pendant son mandat à la tête du gouvernement. »