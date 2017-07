Le MTF 2017 le 7 juillet à Casablanca

Organisé par le groupe Le Matin, le Morocco Today Forum 2017 se tiendra le 7 juillet 2017 à Casablanca. L’évènement, qui se tiendra sous le haut patronage royal, réunira 22 personnalités de premier ordre, étrangères et marocaines, politiques et issues de la société civile. Elles s’exprimeront sur les dynamiques économiques et politiques qui animent le Maroc.

Thème de cette année : « Avançons ensemble par l’entrepreneuriat social ».

L’entrepreneuriat social est, de plus en plus, considéré comme solution aux fractures sociales issue de notre modèle économique. Là est l’enjeu du MTF ! La conférence sera, en effet, l’occasion de faire un bilan critique de « ce qui a été fait et ce qui reste à faire » et de créer des pistes de solution à l’intégration des exclus pour atteindre l’harmonie de la société.

L’édition 2017 s’organisera autour de « 3 panels » : l’entrepreneuriat social comme moyen d’inclusion, le rôle de la femme, et enfin les liens entre entrepreneuriat et innovation numérique.

Face à la réussite du premier MTF en 2016, le MTF2017 tentera de pérenniser l’évènement avec plus de débat et d’échange et a d’ores et déjà prévu l’annonce de partenariats avec de grandes universités qui impliqueront les jeunes générations et alimenteront en idées nouvelles les prochains rendez-vous.

Un « Hackaton » : nouveauté de l’édition 2017

Des jeunes présenteront, à l’issue de 48 h de concours, leur projet en lien avec des thèmes sociaux que sont la santé, l’environnement, etc.

Les plus méritants se verront remettre des prix et un appui pour réaliser le projet. Une dizaine d’équipes, dans lesquelles se mêleront porteurs de projet et informaticien/web designers, seront en compétitions.