Le nombre de personnes fichées pour actes terroristes en Belgique en pleine croissance …

Quelques 18.884 personnes sont fichées pour des infractions liées à un groupe terroriste en 2017 en Belgique, contre 1.875 en 2010, soit une augmentation de 907% en 7 ans, révèle la presse belge citant le ministre de l’Intérieur Jan Jambon.

Rapportant une réponse du ministre à une question parlementaire, la même source précise que parmi ces personnes, il n’y a pas que ceux qui ont commis ou tenté de planifier un attentat, mais aussi des personnes sur l’ordinateur desquelles la police a trouvé, par exemple, des éléments relatifs à Daesh, ou une littérature de ce genre.

Selon la même source, quelque 2. 248 personnes figurent dans la BNG pour des comportements en relation avec une radicalisation violente. Il s’agit notamment de femmes ou de proches qui ont aidé à la planification d’un acte terroriste. On dénombre également 3.083 personnes fichées pour menace d’attentat. La Belgique est soumise au niveau d’alerte terroriste de 3 sur une échelle de 4, depuis les attentats de Paris et de Bruxelles, ce qui signifie que la menace est “possible et vraisemblable“. L’armée est déployée dans la rue et autour des sites stratégiques et les édifices publics et européens sont soumis à des contrôles renforcés.