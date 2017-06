Le président français attendu au Maroc

Pour sa première visite de chef d’État au Maghreb, le nouveau président français, Emmanuel Macron a choisi de se rendre au Maroc, en premier. Selon des sources diplomatiques, ce voyage se tiendrait les 14 et 15 juin et sera marqué par un entretien avec le Roi Mohammed VI.

Le voyage servira à réaffirmer les liens d’amitiés exceptionnelles qui unissent le Maroc et la France, que ce soit sur le plan économique ou sur celui de la coopération pour la lutte contre le terrorisme.