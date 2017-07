Le prince Moulay Rachid représente le Roi Mohammed VI au 29e Sommet de l’UA

Le prince Moulay Rachid est arrivé, hier soir à Addis-Abeba, pour représenter le Roi Mohammed VI au 29e Sommet de l’Union Africaine (UA) dont les travaux commence ce lundi 3 juillet dans la capitale éthiopienne et seront clôturés demain.

A l’ordre du jour de cet événement, le lourd sujet de l’autofinancement de l’UA, en plus de la mise en œuvre des réformes proposées lors du précédent sommet ainsi que les questions n’ayant pas encore trouvé de réponses et qui sont liées à la paix et à la sécurité dans le continent.