Législatives françaises : Majorité parlementaire écrasante pour Macron

Le 2e tour des élections législatives françaises confirme la domination, sans partage de la République en Marche ! (REM). Avec son allié, le MoDem, le parti du président Emmanuel Macron remporte 341 députés sur 577, largement au-delà de la majorité absolue de 289 sièges, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur à 23h00 GMT (hors les 11 circonscriptions des Français de l’étranger). Les partis traditionnels, de la gauche et de la droite, ont été laminés. Les Républicains (droite) et leurs alliés centristes obtiennent 135 sièges, le Parti socialiste 43, devant la gauche radicale et communiste (27 députés). L’extrême droite française, elle, a totalisé huit sièges, contre deux en 2012. Marine Le Pen, cheffe de fil du Front national, entre quant à elle pour la première fois à l’Assemblée nationale, après une tentative ratée en 2012.

Ce vote a été marqué par un taux d’abstention record : 56,83%, selon des résultats presque définitifs.