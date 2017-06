Participation massive à la marche de solidarité avec le mouvement social d’Al Hoceima

Ils(elles) étaient des milliers à marcher, ce dimanche 11 juin 2017 à Rabat, pour soutenir le mouvement social, en cours, à Al Hoceima : Entre 12.000 et 15.000, selon des observateurs. Il y avait des représentants des différents partis politiques, toutes les couleurs confondues, des syndicalistes, des acteurs de la société civile, des diplômés chômeurs ainsi que des citoyennes et des citoyens venus de différentes villes du Royaume. Les Adlistes, qui voulaient marquer le coup à cette occasion, étaient noyés dans la masse.

Partis de Bab El Had, les manifestants ont sillonné les avenues Hassan II et Mohammed V, avant de se disperser au niveau de la gare de Rabat-Ville. Ils ont critiqué la mauvaise gestion du dossier d’Al Hoceima par le gouvernement, ont appelé à la libération des détenus et scandé des slogans de soutien aux revendications, légitimes, des habitants de cette région. Des appels ont été également lancés pour la justice sociale, la démocratie et le respect des droits de l’Homme.

La manifestation s’est déroulée sans incident et sans la moindre intervention des forces de sécurité.