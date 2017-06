Phosphate marocain – La cour maritime du Panama déboute le Polisario

Le verdict est tombé au Panama concernant la tentative de saisie du navire Ultra Innovation transportant une cargaison de phosphate marocain en provenance de Phosboucraa.

La cour maritime du Panama a purement et simplement rejeté l’action infondée intentée par le front polisario contre le propriétaire du navire. La cour panaméenne déclare qu’une cour nationale n’est pas la juridiction compétente pour se prononcer au sujet d’une affaire politique internationale. Le jugement de la cour révèle par ailleurs qu’il n’y a aucune preuve démontrant que la cargaison appartient aux requérants.

En décidant qu’une cour nationale n’est pas le lieu approprié pour considérer des allégations sans fondement et purement politiques, la cour panaméenne met en échec les tentatives du front polisario de nuire au développement économique et social important de la région et de contourner le processus politique présentement en cours sous l’égide du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Concernant la tentative similaire en Afrique du Sud, le tribunal vient, aujourd’hui même, de reporter sa décision au 15 juin 2017.

Phosboucraa poursuit son rôle en tant qu’acteur responsable engagé à servir ses clients tout en renforçant le développement socioéconomique de la Région.