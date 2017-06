Rien ne va plus pour le Qatar

Quatre pays arabes viennent de prendre une décision très lourde de conséquences pour le Qatar. L’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et Bahrein ont rompu toute relation diplomatique avec le petit Etat gazier. Les quatre pays lui reprochent son soutien au terrorisme, à Daesh, à Al Qaïda et aux frères musulmans.

C’est la solution ultime après «l’échec de toutes les tentatives pour dissuader le Qatar de soutenir les organisations terroristes. Le Qatar a été également exclu de la coalition militaire arabe, intervenant au Yémen sous commandement saoudien.

A Doha c’est la consternation. Cette mesure va isoler le pays surtout que l’Arabie saoudite et le Bahreïn ont suspendu

toutes les liaisons terrestres, aériennes et maritimes avec l’émirat. L’Egypte a également fermé son espace maritime et aérien.