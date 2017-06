2016, une année riche en réalisations pour la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement

Ce jeudi 29 juin 2017, la princesse Lalla Hasnaa a présidé le Conseil d’Administration de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en son siège à Rabat. A cette occasion, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes pour les exercices 2015 et 2016.

L’année 2016 a été marquée par la participation de la princesse Lalla Hasnaa à la 22e Conférence des Parties (COP22) de la Convention–Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), où elle a présidé l’ouverture de deux importantes journées thématiques : la journée de l’Océan et la Journée de l’Éducation au Développement Durable.

la princesse Lalla Hasnaa a prononcé le discours d’ouverture de la journée Mondiale de l’Océan, en présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco, de Ségolène Royal, Ministre de l’Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat, de Maria Helena Q. Semedo Directrice générale adjointe chargée du Climat et des Ressources Naturelles à la FAO et de Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime. Son Altesse Royale a rappelé l’importance des océans, consacrée par la déclaration « Because the Ocean », et a lancé un nouvel appel à une plus grande protection des océans et des zones humides, pour lesquelles elle se mobilise depuis plus de 15 ans .

La princesse Lalla Hasnaa a également présidé lors de la COP22 la Journée dédiée à l’Education au développement Durable. Elle y a prononcé un discours en présence de d’Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, Patricia Spinoza, Secrétaire exécutif de la CCNUCC et de Rachid Belmokhtar, Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, où elle a rappelé l’importance que revêtent l’éducation et la sensibilisation dans la lutte contre le changement climatique, consacrée par l’article 12 de l’Accord de Paris.

Lors de cette rencontre de haut niveau, des exemples montrant comment l’éducation peut contribuer à contenir le réchauffement climatique ont été présentés. À cette occasion, la princesse Lalla Hasnaa a reçu le premier rapport mondial de suivi de l’éducation (GEM-Planet Report 2016) qui fournit aux gouvernements et aux décideurs de précieuses informations pour suivre et accélérer les progrès de l’objectif d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (Objectif de développement durable n° 4 des Nations unies).

L’année 2016 a été également marquée par la signature de deux conventions importantes avec l’UNESCO et la FAO.

La première, une convention à caractère général, lie la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement à l’UNESCO. Elle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Décennie 2015-2030 des Nations Unies pour l’Education au service du Développement Durable lancée par l’UNESCO et son Plan d’Action Global (GAP). Ce plan définit cinq domaines d’action prioritaires pour accélérer la marche vers le développement durable, dont le renforcement des capacités des éducateurs et des formateurs, domaine retenu par la Fondation Mohammed VI comme domaine d’action prioritaire au Maroc.

La seconde convention signée avec la FAO porte sur l’éducation, la formation et la sensibilisation au développement durable, notamment des jeunes, l’échange d’expertise, le partage de compétences et l’organisation de projets ou d’événements conjoints d’information et de formation, par la conception et la mise en œuvre de projets et programmes nouveaux d’intérêt commun.

Grâce à son travail continu et ses résultats, la Fondation est devenue une institution reconnue par les instances internationales, comme l’UNESCO, l’ISESCO, le PNUE, la FAO, la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), pour lesquelles elle représente un partenaire fiable en matière d’éducation à la protection de l’environnement.

La princesse Lalla Hasnaa a présidé la cérémonie de signature du Pacte Qualit’air à Skhirat en février 2016 entre la Fondation, la CGEM et 21 de ses entreprises affiliées. Ce pacte a été le point de départ d’une année riche en réalisations pour le programme Air-Climat de la Fondation.

La Fondation développe aujourd’hui près de vingt programmes dans lesquelles elle a mobilisé et fédéré les pouvoirs publics, les acteurs économiques et la société civile. Ces programmes ont aujourd’hui une envergure nationale et servent de modèle en matière de sensibilisation et d’éducation à la protection de l’environnement.

Chiffres clés :

Sauvegarde du Littoral

o 22 Plages Propres labélisées Pavillon Bleu

Éducation au Développement Durable :

o Éco-Écoles dont 1375 participent à la saison 2015-2016 et 62 arborant le label Pavillon Vert ;

o Jeunes Reporters pour l’environnement :

7 Reportages écrits primés dont 2 primés à l’international, à savoir :

Prix de la Sensibilisation au niveau national :

Le cri des jardins de Ksar El Kébir, y a-t-il un sauveteur ? Lycée Ouled Ouchich, Larache ;

Prix de l’éveil au niveau national : Une feuille égarée, un arbre perdu ; Lycée Hassan Ibn Thabet, Nador.

Ø Participation de 591 collégiens et lycéens de 120 établissements encadrés par 112 enseignants ;

6 Photographies primées, dont 1 à l’international, à savoir :

Prix de l’éveil au niveau national : Le dernier appel Lycée Ibn Zouhr, Ouezzane.

Ø Participation de 955 collégiens et lycéens de 209 établissements assistés de 194 enseignants .

Tourisme durable :

o 80 établissements touristiques ont arboré le label Clef Verte.

Air-Climat :

En novembre 2016, la Fondation a apporté son appui au calcul de l’empreinte carbone de la COP22, estimée à 6407 tonnes eq CO2, et a proposé aux participants de compenser leurs émissions sur des bornes dédiées sur le site de la COP22