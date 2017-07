25 plages et un port de plaisance labellisés « Pavillon Bleu »

25 plages et un Port de Plaisance arboreront le Pavillon bleu pour la saison d’été 2017. Ces sites offrent aux usagers un environnement d’excellence, de la qualité des eaux à l’animation, en passant par l’éducation à l’environnement et la sensibilisation.

25 plages et un port de Plaisance se sont vues octroyer le label international Pavillon Bleu par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. 98 plages sont inscrites cette saison à Plages Propres, le programme phare de la Fondation.

Il s’agit des plages suivantes (carte en pièce jointe) :

• Ba-kacem/Tanger-Asilah

• Aglou sidi moussa/Tiznit

• Arekmane/Nador

• Achakar/Tanger-Asilah

• Bouznika

• Skhirate

• El Moussafir/Dakhla

• Essaouira

• Foum loued / Laâyoune

• Haouzia

• Dalia /Fahs Anjra

• Oued Aliane /Fahs-Anjra

• Oualidia

• Oued Laou/Tétouan

• Oum labouir/Dakhla

• Safi

• Saidia

• Sidi Rahal

• Souiria lkdima/Safi

• Station touristique de Saidia

• Cap Beddouza/Safi

• Agadir

• Sidi Kankouch 1/Fahs Anjra,

• Sidi Ifni

• Imintourga (Mireleft)

Pour la première fois au Maroc, le label Pavillon Bleu flottera sur un Port de Plaisance, celui de la Station de Saidia Med, dans l’Oriental.

Le Pavillon Bleu, qui fête ses 30 ans en Europe, a été créé par la Fondation internationale pour l’Education à l’Environnement (FEE). Il flotte sur plus de 4266 plages et marinas de 47 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique.

Depuis son introduction au Maroc par la Fondation en 2002, il intéresse de plus en plus de plages. Alors que seulement 5 plages l’avaient obtenu en 2005, elles seront donc 25 à le hisser cette année. Une progression qui traduit les efforts de la Fondation et de ses partenaires pour le programme Plages Propres, lancé en 1999, et qui constitue un apprentissage nécessaire avant de décrocher le précieux Pavillon Bleu.