3ème édition du Symposium « Fibre Optique et Bâtiments Intelligents » : évolutions et contraintes

Orange Maroc et AOB Group ont organisé mardi 09 Mai la 3ème édition du Symposium « Fibre Optique et Bâtiments Intelligents » au Centre de Conférence Most Event à Anfa Place Casablanca, sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’habitat et de la Politique de la Ville et en partenariat avec la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) et la Fédération Marocaine du Conseil et l’Ingénierie (FMCI).

Avec la volonté du Maroc de bâtir des villes et aménager des territoires plus connectés, le symposium a toute sa place pour participer à l’influence de toutes les parties prenantes à déployer le très haut débit partout et pour tous. L’édition de cette année sera soutenue par le géant chinois HUAWEI, le leader mondial dans la fabrication de la fibre optique OFS Optics et son partenaire marocain 3G Com.

L’événement traitera des applications liées aux bâtiments intelligents et sera l’occasion pour les intégrateurs et fabricants de fibre, promoteurs immobiliers et aménageurs, bureaux d’études et architectes d’être à jour en termes de technologies liées à ce secteur encore naissant et de comprendre les contraintes de mise en place de cette technologie pour améliorer le déploiement de la fibre optique au Maroc. Trois grandes thématiques seront à l’ordre du jour :

Le déploiement rapide et économique de la fibre optique

Le Développement des bâtiments intelligents grâce à l’Internet des Objets

Le rôle de la Cyber sécurité dans le secteur de l’immobilier et de la construction

Des ateliers techniques exposeront les guidelines de Orange pour le déploiement de la fibre optique dans les bâtiments, l’installation cost effective de la fibre optique et la présentation du modèle économique d’un smart building.

Nous avons demandé à Fayssal Soulaymani, Directeur Business Unit Fixe chez Orange son avis sur le déploiement de la fibre optique sur les zones rurales en comparaison avec sa propagation sur les grandes villes ainsi que les entités bénéficiaires de cette nouvelle technologie. Les réponses en vidéo :