500 consuls honoraires du monde arabe en conclave au Maroc en octobre prochain

L’Union des consuls honoraires accrédités au Maroc (UCHM) organise, pour une grande première au Maroc et dans le monde arabe, le premier Congrès des consuls honoraires accrédités auprès du monde arabe.

L’événement réunira en octobre 2017, plus de 500 consuls honoraires dans une quinzaine de pays arabes dont le Maroc, le Liban, la Tunisie, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Soudan, le Yémen, la Mauritanie, l’Iraq, le Djibouti, Oman et Bahreïn.

L’ambition de ce congrès, d’envergure hautement stratégique, est de renforcer les échanges entre les consuls honoraires, acteurs clés de la diplomatie dans le monde arabe. Cette première édition sera ainsi marquée par la mise en place d’un réseau arabe des consuls honoraires. Cette plateforme inédite favorisera une communication structurée et permanente entre les consuls honoraires dans le monde arabe. C’est un premier pas et une excellente opportunité vers la création de la Fédération arabe des consuls honoraires.

Il s’agira aussi de mettre en exergue la valeur ajoutée et l’importance stratégiques du statut et des missions du consul honoraire dans le développement de relations internationales harmonieuses et équilibrées. L’objectif, ici, est de renforcer le rôle des consuls honoraires pour une consolidation croissante des relations économiques, culturelles et sociales entre les pays arabes et les pays qu’ils représentent.

Ce premier Congrès international des consuls honoraires sera également marqué par la participation de représentants de plusieurs organisations nationales, régionales et internationales (UN, UE, UA, AL, GCC, ECOWAS, COMESA, ONCTAD, FICAC, etc.), ainsi que par l’implication d’acteurs économiques (Chambres de commerce marocaines et étrangères, CGEM, etc.) et institutionnels.

Cette manifestation se veut en effet une opportunité exceptionnelle de rassemblement de l’élite économique, social, politique et des opinions publiques du monde arabe

Le choix du Maroc pour abriter cette première rencontre des consuls honoraires arabes n’est pas anodin : le Royaume a développé ces 15 dernières années un positionnement géostratégique de choix à l’échelle internationale, africaine et arabe. Ce statut ne date pas d’aujourd’hui. L’Histoire a déjà fait de Tanger, ville carrefour international, un patrimoine inestimable où se sont joués plusieurs épisodes de l’histoire du monde diplomatique.

Cette rencontre tire aussi toute son inspiration du Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI prononcé en marge de la célébration de la Journée internationale de la diplomatie marocaine. C’est sous son Leadership que le nombre de consul honoraire accrédité au Maroc est passé de 14 dans les années 90s à 170 de nos jours, représentant plus de 90 Etats dans le monde.

« Les mécanismes traditionnels de la coopération bilatérale et multilatérale qui présidaient à nos liens traditionnels ont atteint leurs limites. Ils ont à présent besoin d’un saut qualitatif fait d’audace, de créativité et d’innovation quant aux méthodes et objectifs », Sa Majesté le Roi Mohammed VI (Rabat, Vendredi 28 Avril 2000)

« L’un des objectifs stratégiques de notre diplomatie consiste à mieux s’adapter aux mutations internationales dans le but de parvenir à une plus grande intégration dans l’économie mondiale afin de servir le Maroc, de renforcer ses structures, de le préparer à faire face aux défis et de réaliser un meilleur partenariat maroco-euro-méditerranéen ». Sa Majesté le Roi Mohammed VI (Rabat, Vendredi 28 Avril 2000)

Afin d’accompagner cette politique d’ouverture, l’Union des Consuls Honoraires accrédités au Maroc (UCHM) entreprend de contribuer au rayonnement du Royaume à l’international. L’UCHM est composée de personnalités issues de l’élite économique, sociale et politique du Maroc.

Au Maroc Le Consul honoraire, une des plus anciennes formes de représentation diplomatique du monde, se veut un acteur de choix de cette diplomatie nouvelle, portée essentiellement par les acteurs non-étatiques.