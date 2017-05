8000 billets à 888 dirhams pour le 8e anniversaire de Air Arabia Maroc

Entamant sa huitième année d’exploitation, Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à tarif réduit dans la région a gagné la confiance de millions de passagers grâce à des voyages confortables et fiables à partir ou à destination du Maroc. A cette occasion, Air Arabia Maroc, annonce le lancement d’une campagne de promotion exceptionnelle qui marque le huitième anniversaire de la compagnie.

Tous les clients qui voyageront sur les vols de la compagnie pourront bénéficier d’un tarif exceptionnel à partir de 888 dirhams aller-retour pour toutes les réservations effectuées entre le 05 et le 07 mai 2017 et pour des voyages à effectuer du 05 mai jusqu’au 15 juin 2017. Cette offre concerne 8.000 billets et est valable sur toutes les destinations desservies par Air Arabia Maroc.

Pour bénéficier de cette promotion, les clients de la compagnie peuvent effectuer leur réservation sur le site internet www.airarabia.com ou prendre contact avec le centre d’appels au 080 2000 803, les canaux de ventes Air Arabia Maroc ou leurs agences de voyages partenaires.