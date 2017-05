Al-Hoceima : 40 interpellations et 25 poursuites en état d’arrestation

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Al-Hoceima précise dans un communiqué publié hier soir (lundi 30 mai 2017) que 40 personnes, qui auraient commis des actes contraires à la loi et punis par le Code pénal, ont été interpellées et placées en garde-à-vue, suite aux incidents qu’a connus, vendredi, Al-Hoceima. Ces personnes seront interrogées sur les présumés actes qui leur sont reprochés et qui sont punis par le Code pénal, ajoute le procureur général. Ce dernier souligne aussi que les concernés ont été déférés, lundi, devant le Parquet près le tribunal de première instance d’Al-Hoceima qui a ordonné la poursuite de 25 personnes en état d’arrestation.

Elles sont poursuivies pour les délits d’outrage aux éléments de la force publique lors de l’exercice de leurs fonctions, violence à leur encontre ayant causé des blessures avec préméditation, désobéissance armée par la voie de plusieurs personnes, destruction de véhicules et d’autres équipements d’intérêt général, manifestation sans autorisation préalable sur la voie publique et attroupement armé sur la voie publique.

La même source ajoute que sept personnes sont poursuivies en état de liberté, chacune en ce qui la concerne, pour des délits d’outrage à l’encontre des éléments de la force publique lors de l’exercice de leurs fonctions, désobéissance et manifestation sans autorisation préalable sur la voie publique.

Cependant, il a été décidé de classer sans suite les cas de sept personnes, note le communiqué, ajoutant qu’un mineur a été déféré devant le juge des mineurs, conformément à la loi.