Al-Hoceima – Des heurts et de nouveaux blessés dans les rangs des manifestants et des forces de l’ordre

De nouvelles manifestations, non officiellement autorisées, ont eu lieu, hier vendredi 20 juillet 2017 à Al-Hoceima, malgré les messages préventifs et l’appel au calme lancés par les autorités et par le gouvernement. Comme on pouvait s’y attendre, des heurts ont eu lieu entre forces de l’ordre et manifestants. Il y a eu des blessés dans les deux camps. Parmi eux, un gendarme et un policier se trouvent dans un état grave et ont été évacués de l’hôpital Mohammed V d’Al Hoceima où ils recevaient les soins nécessaires, vers un hôpital de Rabat, ont indiqué aujourd’hui des autorités locales de la province d’Al Hoceima.

Les deux éléments ont été blessés jeudi, au niveau de la tête des suites de jets de pierres lancées par certains manifestants, selon la même source.

De nouvelles interpellations ont eu lieu.