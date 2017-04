Buzzkito, le leader des contenus innovants sur le Web

Buzzkito est le premier groupe média spécialisé dans le divertissement à travers réseaux sociaux. Il combine analyse des données et étude psychologique des publics concernés. Buzzkito réalise aujourd’hui plus de 2 milliards de vues par an, un reach mensuel de 2,15 milliards, plus de 9 millions de fans sur la page officielle Facebook du groupe et un taux d’engagement de 24%, contre 17% en moyenne dans l’industrie.

Créé à Casablanca en 2013, Buzzkito connait un succès remarquable au Maroc et confirme sa position de marque media préférée des millenials auprès d’une communauté arabophone qui regroupe quelque 400 millions de personnes en s’installant à Dubaï en janvier 2016.

Le modèle suivi par Buzzkito se base sur la force des réseaux sociaux et l’engagement avec le public en publiant des vidéos fondées sur l’émotion pour marquer davantage les esprits. Le groupe a développé des services spécifiques qui lui permettent de récolter et analyser plus d’un milliard de données émotionnelles.

Buzzkito s’apprête désormais à conquérir l’Arabie Saoudite. Le groupe ouvrira un bureau à Jeddah en juin 2017.