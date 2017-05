Casablanca – Une quinzaine d’individus bloquent le tramway, Casa Tram condamne

CASA TRAM condamne avec la plus grande fermeté l’action de blocage menée, ce lundi vers 7 heures, par une quinzaine d’individus qui ont entravé la bonne marche du tramway au niveau de la station Hay Mohammadi, en signe de protestation contre les nouveaux horaires de service mis en place pour le mois sacré de Ramadan.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, CASA TRAM précise que cette action a constitué une entrave inadmissible au bon fonctionnement du tramway et menacée la sécurité physique de nombreuses personnes, soulignant que ces individus, qui ont investi la voie réservée au tramway, ont empêché toute circulation dans les deux sens, entrainant pendant deux heures la perturbation du trafic sur toute la ligne et privant des dizaines de milliers de voyageurs de leur droit élémentaire à un transport public de qualité.

Les forces de l’ordre, qui ont immédiatement été dépêchées sur place, ont permis d’évacuer les voies et la reprise du trafic à partir de 9h, ajoute la même source.

Par ailleurs, CASA TRAM rappelle que les horaires du mois sacré de Ramadan sont appliqués chaque année depuis 2013, au même titre que dans tous les réseaux de TCSP des autres villes du Maroc, précisant que les premiers départs de tous les terminus se font ainsi à 6h30, au lieu de 5h30 en temps normal, ajoute le communiqué.

Une coupure d’une heure est prévue à l’heure de la rupture du jeûne, selon la même source.

CASA TRAM rappelle également que les horaires du mois sacré de Ramadan sont chaque année transmis au grand public dans la plus grande transparence et avec un dispositif de communication qui prévient les voyageurs, plusieurs jours à l’avance.

Ces horaires sont affichés en station, sur les machines de vente, dans les cinq agences du réseau et chez tous les revendeurs agréés, rappelle Casa Tram qui indique qu’une communication de masse est aussi réalisée en parallèle à travers la diffusion d’un communiqué de presse et une publication sur le site internet et la page Facebook du tramway.