Coupe du Monde 2026 : La candidature du Maroc officialisée

Après sa déclaration d’intention pour l’organisation de la Coupe du monde 2026, le Maroc avait jusqu’au 15 octobre pour déposer sa candidature officielle, avec la confirmation de l’engagement du gouvernement et des villes concernées par cette candidature. C’est maintenant chose faite !

Le secrétaire général de la FRMF, Tarek Najem a remis vendredi le dossier marocain à la secrétaire générale de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samba Diouf Samoura, et aux membres de la commission des candidatures du mondial 2026, a indiqué la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

L’annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2026 se fera le 13 juin prochain, à la veille du coup d’envoi de la phase finale du mondial 2018 prévue en Russie. Le trio Etats-Unis-Mexique-Canada est aussi dans la course pour abriter cet événement planétaire.