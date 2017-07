Coupe du Trône de Golf : Une 14ème édition réussie

Du 17 au 22 juillet 2017, les phases finales de la 14ème édition de la Coupe du Trône de Golf se sont déroulées à Cabo Negro après les qualifications qui s’étaient déroulées les 13 et 14 mai à Fès pour sélectionner les 12 équipes qualifiées sur les 20 Clubs engagés.

Après les éliminatoires à Cabo Negro, 8 Clubs se sont affrontés pour les ¼ de finales

Match N°1 Royal Golf de Marrakech contre Royal Golf d’El Jadida :

C’est Marrakech qui l’a emporté 5/4 (Foursomes + Simples)

Match N° 2 Royal Golf de Dar Es Salam contre Royal Golf d’Agadir

C’est Le Royal Golf de Dar Es Salam qui l’a emporté 5/4 (Foursomes+Simples)

Match N°3 Royal Golf d’Anfa Mohammedia contre PalmGolf Casablanca

C’est le Palm Golf de Casablanca qui l’a emporté 6,5/2,5 (Foursomes+Simples)

Match N°4 Tony Jacklin Casablanca contre Oued Fès Golf

C’est le Tony Jacklin qui l’a emporté 5/4 (Foursomes+Simples)

Les Demies finales ont opposé le 21 juillet les 4 équipes restant en lice

Royal Golf de Dar Es Salam au Royal Golf de Marrakech

RGDES vainqueur (Foursomes et Simples 6/3)

Palm Golf de Casablanca au Tony Jacklin de Casablanca

C’est le Tony Jacklin qui l’a emporté 5/4 (Foursomes et simples)

La petite finale a opposé le 22 au matin le Royal Golf de Marrakech au Palm Golf de Casablanca

La Grande Finale Le Royal Golf de Dar Es Salam au Tony Jaecklin de Casablanca

C’est le Palm Golf de Casablanca qui se classait finalement 3ème au dépens du Royal Golf de Marrakech (4 à 3 foursomes et simples)

La grande finale 2017 allait opposer le Royal Golf de Dar Es Salam tenant du titre au Tony Jacklin de Casablanca.

Dar Es Salam allait-il réaliser la passe de 5 et se succéder à lui-même ?

Finalement, après un duel épique, The Tony Jacklin de Casablanca mettait un terme à la domination du Royal Golf de Dar Es Salam en triomphant 6 à 5 foursomes et simples additionnés.

Lors de la Remise des Prix présidée par Monsieur Hassan Bouya Gouverneur de la Préfecture Mdiq Fnideq, le Président Délégué de la F.R.M.G. Me Mustapha Zine, après avoir félicité les vainqueurs et remercié tous les acteurs de cette édition, a mis en exergue le développement exceptionnel du Golf au Maroc et en particulier son influence bénéfique pour la Région du Nord du Maroc et en particulier du site de Cabo Negro.

Cette 14ème édition de la Coupe du Trône a permis de mesurer les exceptionnels progrès du Golf Marocain et l’étroite coopération entre les 2 entités complémentaires : la Fédération Royale Marocaine de Golf et l’Association du Trophée Hassan II de Golf.

Que de chemin parcouru depuis la première édition qui se déroula du 18 au 20 novembre 2004 sur le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Le nombre de Clubs ayant engagé des équipes a augmenté de façon exponentielle ce qui prouve d’une part la formidable expansion du Golf Marocain et d’autre part l’intérêt croissant suscité par cet événement.

La Fédération Royale Marocaine de Golf en partenariat avec l’Association du Trophée Hassan II de Golf a pris soin d’impliquer l’ensemble des Clubs du Maroc en changeant de lieu à chaque édition :

2011 : 8ème édition au Royal Golf d’El Jadida

2012 : 9ème édition au Royal Golf de Dar Es Salam

2013 : 10ème édition au Royal Golf d’Agadir

2014 : 11ème édition au Royal Country Club de Tanger (qui a fêté son centenaire…)

2015 : 12ème édition au Golf The Tony Jacklin Casablanca

2016 : 13ème édition au Golf de Tazegzout à Taghazout

2017 : 14ème édition au Royal Golf de Cabo Negro