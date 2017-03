Cremai, plus qu’un salon

Le coup d’envoi du salon Crémai, le carrefour international des professionnels de la restauration, des métiers de la bouche, de l’alimentaire et de l’industrie hôtelière a été donné par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et du président fondateur du salon, Kamal Rahal Essoulami.

Organisée par Rahal Events, la 8ème édition se veut un lieu d’inspiration aux acteurs qui font la restauration et l’hôtellerie de demain en décodant les signes du temps et en anticipant les mutations du secteur.

Plus de 700 marques révèlent leurs atouts pour se démarquer et captiver l’intérêt des 20 000 visiteurs professionnels attendus du Royaume et du continent.