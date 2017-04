Cryo Center – Soin et traitement par le froid !

La Cryothérapie ou « Thérapie par le froid » proposée par Cryo Center se décline en plusieurs traitements, notamment : la Cryo Corps Entier, qui expose le corps entier à des températures extrêmes (jusqu’à -160°C) pour favoriser la santé globale, la remise en forme, la perte de poids, la récupération musculaire et la beauté du corps. Notamment par des traitements des traumatismes sportifs aigus, des traitements des traumatismes chroniques de surcharge, des traitements complémentaires après des opérations intra-articulaires de reconstitution, des opérations des ligaments, des tendons, des muscles et des os.

La Cryothérapie localisée est aussi une nouvelle méthode thérapeutique utilisant le froid sous différentes formes pour atténuer une inflammation, lutter contre la douleur, l’œdème et pour détruire certaines dermatoses et adipocytes localisés : perte de la graisse localisée, amélioration de la qualité de la peau (traitement de la peau d’orange et cellulite). Ayant un effet anti-inflammatoire et antalgique, elle permet un renforcement du système immunitaire, une stimulation du système nerveux, une amélioration de la circulation sanguine, et une réduction de la cellulite et des adipocytes localisés.

La cryothérapie faciale est une application de la cryothérapie au contact ou à travers un jet de froid. Elle consiste à diminuer la taille des pores, des rides et des ridules et à traiter les tâches cutanées. Elle stimule également la production de collagène et améliore la circulation sanguine.

Complément de soin pour un meilleur résultat :

Quant à la chromothérapie (LED), c’est une méthode d’harmonisation et d’aide à la guérison de certains troubles physiques ou émotionnels à travers l’utilisation des couleurs. Ce sont des lumières douces utilisées en esthétique pour les soins du visage et du corps, notamment pour le traitement des vergetures et des cicatrices.

A propos de la Cryothérapie

La Cryothérapie, autrement appelée « Thérapie par le froid », consiste à utiliser l’action du froid pour soulager différents symptômes, en particulier à la suite de traumatismes. Grands sportifs, athlètes, stars ou encore professionnels médicaux ont su dégager les avantages du soin et du traitement par le froid. Parmi les avantages de la Cryothérapie :

-Le Cryo Health Care qui contient plusieurs traitements : traitements des problèmes des articulations, des troubles du système nerveux (insomnie, stress, fatigue, tension nerveuse), des problèmes respiratoires (pneumonie, asthme, bronchite chronique) et des tractus gastro-intestinaux…

-Le Cryo Skin Care comprenant des traitements pour le corps : traitements contre les tâches cutanées, pour les peaux sèches ou grasses, du psoriasis, de la couperose, de la cellulite, des vergetures, des varices, des cicatrices et chéloïdes, soin rajeunissant pour les mains, traitement de l’alopécie, drainage lymphatique et veineux… Il comprend aussi des traitements pour le visage : problème d’acné, soin raffermissant, soin poches et anti-cernes, soin rides et ridules ainsi que des soin anti-stress.

Adresse : 8, Place Nid des Iris, 20200 Casablanca

Tél. : 05 22 36 17 24 / 20