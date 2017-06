Dakhla capitale de l’Open Water

La 3e édition du MOROCCO SWIM TREK « SAHARA » a débuté aujourd’hui à Dakhla et se poursuivra jusqu’au 3 juillet 2017. Cet évènement sportif de prestige est organisé par Open Water Event, en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Natation.

L’Open Water ou nage en eau libre correspond à des épreuves sportives de natation de longues distances pratiquées généralement en mer, en lac ou en rivière.

Cette discipline, reconnue internationalement avec l’épreuve du 10 km lors des Jeux Olympiques en 2008, représente un vrai challenge pour les nageurs expérimentés. Devenu un phénomène mondial, les Open Water regroupent des nageurs du monde entier venus s’affronter et tester leurs capacités de natation en milieu naturel sur des moyennes ou longues distances.

Epreuve extrême, Le MOROCCO SWIM TREK « SAHARA », est une course itinérante de natation toujours en eau libre de 30 kilomètre, en 4 étapes dans la lagune de Dakhla : 6.5km / 8,5km / 10km / 5 km.

Durant ces compétitions, les nageurs et les coureurs devront s’adapter à leur environnement naturel et seront confrontés aux éléments tels que le vent, les courants, les changements de température ou encore les différentes marées.

En effet, l’enjeu de ces compétitions extrêmes se différencie des autres épreuves de natation. Le succès ne consiste pas uniquement à la victoire face à un autre concurrent. L’exploit consiste à arriver au bout de son défi et à réaliser une performance, quitte à y mettre deux fois plus de temps qu’un autre concurrent. Il s’agit d’un réel dépassement de soi où tous les participants sont vainqueurs car chacun est engagé à atteindre ensemble le même objectif : terminer la course.

Ce type de compétition s’adresse à tous les nageurs hommes et femmes sans limite d’âge mais nécessite une longue période d’entraînement avant de participer.

Plus d’infos : moroccoswimtrek.com