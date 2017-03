Deux projets solidaires lancés à Rabat et à Témara

Le Roi Mohammed VI a procédé ce vendredi au lancement des travaux de construction de deux Centres médicaux de proximité -Fondation Mohammed V pour la Solidarité aux quartiers Ennahda II à Témara et Al Youssoufia à Rabat, pour un investissement global de 74 millions de dirhams.

A l’instar de ceux en cours de réalisation à Tanger (arrondissement Bni Makada) et à Casablanca (quartier Sidi Moumen et ville nouvelle d’Errahma), les nouveaux Centres font partie intégrante d’un ambitieux programme mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et visant à soutenir le secteur médical national, à travers notamment le renforcement de l’offre de soins existante, la mise en place d’une filière de soins de proximité accessibles aux populations, et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients.

De tels Centres ne pourront qu’atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existant dans la région, de même qu’ils éviteront à certaines personnes démunies de longs déplacements qui ne feront qu’alourdir davantage les charges de soins et aggraver leur état de santé.

Structures intermédiaires entre le réseau des établissements de soins de santé de base (niveau 1 et 2) et le réseau hospitalier, les futurs Centres médicaux de proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité” seront réalisés dans un délai de 24 mois et comporteront chacun des pôles des urgences médicales de proximité, de consultations médicales spécialisées et des maladies chroniques (endocrinologie, néphrologie, cardiologie, gastrologie, ophtalmologie), de traumato-orthopédie, et de soins bucco-dentaires.

Chacun des deux Centres comprendra également un pôle de santé mère-enfant abritant une unité d’accouchement, des services de gynécologie-obstétrique, de pédiatrie, de médecine préventive et promotionnelle, outre un pôle médico-technique doté d’un bloc opératoire, de chambres d’hospitalisation, d’une unité de stérilisation et d’une autre d’exploration endoscopique et radiologique, un laboratoire d’analyses biologiques, et une pharmacie.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé, le Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra, le Conseil préfectoral de Skhirate-Témara, et le Conseil préfectoral de Rabat, ces projets solidaires viennent conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.