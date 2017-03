Envionnement : Alstom accompagne 7 écoles de Tanger et de la région de Fès

Ce lundi 20 mars 2017, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Alstom Maroc et la Fondation Alstom ont lancé leur partenariat signé en novembre dernier pour accompagner sept écoles dans l’obtention du Pavillon vert du programme Eco-Ecoles dans le cadre du projet « Tanger Express pour l’Environnement ». Un atelier a été organisé à l’hôtel Ibis de Tanger qui réunit les directeurs, les encadrants des sept écoles, et plus d’une dizaine d’élèves représentants des comités de suivi du programme des différents établissements primaires présents, accompagnés des responsables de l’académie régionale d’éducation et de formation des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès–Meknès.

Le partenariat permettra d’une part la mise en réseau et le renforcement des capacités de six Eco-Ecoles de Tanger qui participent depuis plusieurs années au programme Eco-Ecoles mené conjointement par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle, et d’autre part, l’accompagnement d’une septième école nouvellement inscrite au programme Eco-écoles, dans la région de Fès.

Au cours de l’année 2017, les sept Eco-Ecoles mèneront des actions de réseautage, formation et de sensibilisation des thèmes développés pour l’obtention du label pavillon vert, comme la gestion de l’eau, l’énergie, les déchets. Aussi, une mise à niveau environnementale de ces dites écoles permettra la réhabilitation de leurs espaces verts et améliorera leur performance énergétique. De même, cette collaboration contribuera à la réalisation d’outils pédagogiques et de sensibilisation.

Toutes les écoles bénéficiaires sont situées dans des quartiers mitoyens des sites de la multinationale. Ce sont les Eco-Ecoles Ibn Zaidoune, Al Moujahidine, Ibn Toumart, Abdellah Ibrahim, Hjar Nhal et Rabia Al Adaouia à Tanger, ainsi que l’école Allal Ibn Abdellah à Taounate commune rurale de Rghioua, région de Fès.

Le programme Eco-écoles, lancé en 2006 par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, concerne aujourd’hui 1633 écoles primaires, 600 000 Elèves, 20 000 Encadrants. En 2016, 216 écoles ont été labélisées Pavillon Vert, 51 ont reçu un certificat argent et 59 un certificat bronze dans le cadre de la démarche progressive. (www. ecoecoles.ma)

Alstom, promoteur de mobilité durable qui conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur ferroviaire, participe en ce moment au projet de ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca. (www.foundation.alstom.com)