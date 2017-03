Erasmus+ : Mundiapolis intègre le Programme de mobilité Intra-Afrique

L’Université Mundiapolis a abrité le mercredi 15 mars 2017 une journée nationale relative au Programme de mobilité « Intra-Afrique » lancé par l’Union Européenne l’année dernière.

La journée fut inaugurée par un mot de bienvenue de M. Amine Bensaid, président de l’Université Mundiapolis, où il a rappelé le choix stratégique de l’ouverture de l’Université Mundiapolis au reste du monde et surtout au continent Africain. Les étudiants internationaux représentent aujourd’hui 23% du total de l’effectif de l’Université Mundiapolis.

L’animation de la journée fut assurée par les membres du Bureau National Erasmus+ au Maroc. Chaque université marocaine a été représentée par 3 responsables de la coopération et par des enseignants éventuels porteurs de projets.

La matinée fut dédiée à des présentations sur le programme et l’après-midi à un atelier pratique de rédaction de projet et de renseignement du formulaire de candidature.

Le programme de mobilité intra-Afrique dispose de quelques 10 millions d’euro, visant 350 mobilités (des étudiants de masters et de doctorat ainsi qu’à un degré moindre le personnel administratif et académique) entre les universités africaines.

Ses objectifs sont : l’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur africains, le renforcement des compétences à travers la mobilité au sein du continent africain ainsi que la contribution au développement durable et réduction de la pauvreté en augmentant la disponibilité d’une main d’oeuvre professionnelle hautement qualifiée en Afrique.

La réalisation du programme passe par l’octroi de bourses pour les étudiants et le personnel pour effectuer des études, des recherches, des missions d’enseignement et de formation dans un autre pays africain ainsi que la mise en place de partenariat entre établissements d’enseignement supérieur pour l’organisation et la mise en oeuvre de la mobilité des étudiants et du personnel à travers le continent le continent africain.

Parmi les conditions à observer en vue de soumettre des candidatures : l’implication d’au moins trois régions africaines. Les budgets s’étalent sur 60 mois avec un montant se situant entre 1 et 1,4 millions d’euro. Lors du premier appel – l’année dernière – 5 universités marocaines dont deux sont coordinatrices de deux projets intra-Afrique se sont distinguées.