Grand débat en Tunisie sur la question migratoire

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux « FTDES », le Forum des Alternatives Maroc « FMAS » et Oxfam, annoncent la tenue d’un forum thématique sur « la liberté de circulation et l’accès aux espaces publics», qui se déroulera à Hammamet (Tunisie) du vendredi 21 avril au dimanche 23 avril 2017. Y sont attendus plus de 150 représentant(e)s d’associations, de réseaux, de syndicats, du secteur académique et de la recherche, etc.

Faisant partie du projet: «Intégration régionale: quelles alternatives populaires pour une intégration effective et durable du Maghreb?», cofinancée par l’Union Européenne, cette rencontre est la quatrième étape parmi les différentes activités programmées dans le cadre de cette dynamique. L’objectif est de faire participer la société civile aux débats stratégiques sur l’intégration régionale du Maghreb.

Trois axes géographiques et de réflexion ont été retenus : Emigration vers l’UE, émigration Sub-saharienne, d’installation ou de transit vers les pays du Maghreb et migration inter-maghrébine.

“Ce forum ambitionne de permettre, grâce au débat, la compréhension des grands enjeux de la question migratoire, la liberté de circulation et l’accès aux espaces publics au Maghreb, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action pour avancer sur les objectifs partagés par les participant-e-s à la dynamique du programme en cours sur l’Intégration régionale du Maghreb, notamment, d’œuvrer à la mise en place d’un espace maghrébin pour la paix, la prospérité, la sécurité, le respect et la protection de la dignité et des droits des populations”, soulignent les organisateurs. Et d’ajouter : “La réflexion produite dans ce cadre viendra enrichir les travaux de l’étude sur les coûts du non Maghreb réalisée dans le cadre du programme, tout comme elle alimentera la base du plaidoyer qui sera mené envers les décideurs et les institutions concernées des pays du Maghreb, ainsi qu’en direction des instances régionales compétentes en matière de liberté de circulation et d’accès aux espaces publics.”