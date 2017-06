Grandes écoles françaises – Les élèves du Lycée d’Excellence de Benguerir se distinguent 

La première promotion d’élèves des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) du Lycée d’Excellence de Benguerir a passé au mois d’avril dernier les épreuves écrites des concours des grandes écoles d’ingénieurs françaises et leurs résultats d’admissibilité sont très bons :

• 1 élève est admissible à l’ENS ;

• 3 élèves sont admissibles à Polytechnique ;

• 5 élèves sont admissibles au concours E3A ;

• 9 élèves sont admissibles au concours Mines Telecom

• 35 élèves sont admissibles à Mines/Ponts ;

• 52 élèves sont admissibles à Centrale Cycle International ;

• 69 élèves sont admissibles au Concours Commun Polytechniques (CCP).

Les résultats d’admissibilités de cette première promotion CPGE confortent l’ambition du Lycée d’être un établissement de référence, puisant sa force dans la volonté de ses élèves et le dévouement de ses professeurs et de son équipe administrative. L’encadrement des élèves admissibles se poursuit, dans des conditions optimales, pour des résultats qui sauront être à la hauteur du travail accompli.

Situé au cœur de la Ville Verte Mohammed VI à Benguerir, le Lycée d’Excellence est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Fondation OCP. Etablissement scientifique et technologique, avec campus résidentiel intégré, le Lycée comporte depuis son ouverture, en Septembre 2015, des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles dans les filières scientifiques et technologiques et ouvrira en septembre 2017 les classes du Secondaire Qualifiant.

Trois dimensions fondatrices sous-tendent le concept de ce Lycée, cet établissement est :

• Ouvert tout d’abord aux élèves méritants

• Doté d’une dimension sociale favorisant l’accès à l’excellence des élèves brillants issus de milieux modestes ;

• Porteur d’une dimension nationale dans la mesure où il couvre l’ensemble des régions du Royaume du Maroc.

Plus d’info : www.lydex.ma