Intelcia développe de nouveaux services pour renforcer ses équipes

Dans le cadre de ses actions majeures relatives aux métiers de l’externalisation, Intelcia accueille plusieurs directeurs au sein de l’équipe managériale.

Ces nouveaux profils, riches en expérience, sont :

Amine Trabelsi rejoint le groupe en tant que Directeur Formation Groupe. Il aura comme principales missions la gestion globale du dispositif de formation, l’adaptation et l’amélioration des formations opérationnelles, afin de les adapter aux exigences des clients, et la couverture adéquate de l’ensemble des sites en moyens de formation.

El Yazid Alaoui Yazidi rejoint le groupe en tant que Directeur qualité. A ce poste, il aura en charge la gestion de la qualité opérationnelle des projets d’Intelcia ainsi que le support à la production pour l’amélioration des prestations. Il dirigera en outre le travail de normalisation des processus et le renouvellement des certifications.

Mehdi Aboullait rejoint en tant que Directeur du dernier site Intelcia ouvert en Afrique-Subsaharienne, à Dakar. En collaboration avec les Directions Opérationnelles et les Directions Support, Mehdi sera en charge de la gestion du site, de l’organisation et de la coordination de l’ensemble des moyens techniques et de support fonctionnel du site de Dakar. Il sera le garant de la rentabilité du site, du management de la production et de la diffusion de la culture d’Intelcia auprès des collaborateurs, clients et partenaires.