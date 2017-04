JAWAZ est officiellement disponible sur les autoroutes du Maroc

Autoroutes du Maroc déclare à rabat le 19 avril 2017 que le service de télépéage JAWAZ est aujourd’hui opérationnel sur toutes les gares de péage situées sur les axes autoroutiers couvrant tout le territoire national. Cela va permettre aux usagers de voyager plus simplement à travers tout le réseau autoroutier national en utilisant ce moyen de paiement JAWAZ.

Autoroutes du Maroc vise à investir davantage dans les nouvelles technologies et JAWAZ n’est que la première étape du processus, dans le but de mettre nos infrastructures autoroutières et le service au client-usager aux standards internationaux.

Le mode de paiement JAWAZ permets plusieurs avantages, notamment la simplicité & sécurité de paiement, le confort en empruntant des voies dédiées, le gain de temps au passage, la fluidité du trafic, le télépaiement direct sur le site www.adm.co.ma, ou au sein de nos agences, des offres promotionnelles et un programme de fidélisation à venir.