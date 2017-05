La 5e édition du Forum de la Mer d’El Jadida aura lieu du 03 au 07 mai 2017

Une nouvelle édition de cette rencontre consacrée au développement durable de la Mer et du Littoral se tiendra à El Jadida du 03 au 07 mai 2017. Le Forum de la Mer sera organisé cette année sous le thème de « La Mer, notre richesse ». Au programme, ateliers d’experts pour les professionnels ; conférences, théâtre et projections pour le grand public ; activités ludiques et sportives pour les plus jeunes.

« La Mer constitue pour le Maroc un gisement de valeur précieux et un levier de croissance puissant ». Durant les cinq éditions où le forum a eu lieu, un seul esprit a été partagé, amener les marocains à mieux connaître la Mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la Mer et des zones littorales.

L’événement rassemblera 4 ateliers avec de nombreux experts marocains et internationaux afin de mesurer la valeur de la Mer et d’explorer le potentiel de la croissance bleue au Maroc .

Jeudi 4 mai

L’économie bleue, enjeux et perspectives

Pour une croissance bleue durable

Pour une croissance bleue concertée

Vendredi 5 mai

Pour une croissance bleue responsable

Pour une croissance bleue innovante

Programme grand public au cœur de la ville

Le programme culturel grand public investira le centre-ville d’El Jadida et prolongera les thèmes abordés durant les matinées mais avec une approche plus large et plus accessible. Le théâtre Afifi accueillera des conférences, rencontres-débats, projections, concours étudiants, spectacles pour inspirer et faire rêver en évoquant les valeurs véhiculées par la Mer et la richesse du patrimoine culturel et historique maritime. Côté jeunesse, l’Archipel des Enfants s’installera de nouveau en bord de plage pour proposer aux jeunes une multitude d’activités ludiques et éducatives pour connaître et aimer la Mer.