La pompe insuline Medtronic désormais disponible au Maroc

Bonne nouvelle pour les diabétiques, Africa Diabetes démarre la commercialisation au Maroc du catalogue de la pompe insuline et des solutions innovantes pour les professionnels de la santé du leader américain Medtronic. Objectif : permettre aux diabétiques insulo-dépendant de surveiller 24/24 et 7/7 leur glycémie et pouvoir se protéger des hypoglycémies.

Concrètement, deux gammes de pompes sont disponibles au Maroc. Il s’agit de la pompe dernière génération « MiniMed 640G » et la pompe « MiniMed Paradigm Veo ». L’offre couvre, outre la fourniture de ces deux pompes insuline, l’accompagnement des porteurs de pompe potentiels en consommables pour monitorer au jour le jour leur glycémie (cathéters, quick-set infusion set, silhouette infusion set, Sure-T infusion set, réservoirs d’insuline et capteur Enlite Sensor…).

Le déploiement de cette technologie innovante par la société spécialisée dans l’offre innovante sur le diabète, Africa Diabetes, démarre la commercialisation du catalogue de la pompe insuline du leader américain Medtronic.Africa Diabetes, qui exige un suivi de plus près du patient par un professionnel de santé, notamment les endocrinologues, s’appuie sur l’expertise de deux partenaires stratégiques, en l’occurrence, Eramedic et les équipes de Medtronic Afrique du Nord et Moyen-Orient.

Parallèlement, Africa Diabetes met à la disposition des diabétiques type 1, enfants et adultes, sensibles à la douleur des injections de l’insuline ou qui souffrent d’une anxiété liée aux injections, la technologie i-port Advance. Il s’agit d’une solution à utiliser avec une seringue ou un stylo à insuline pour effectuer plusieurs injections par jour sans piqûres répétées, pendant un maximum de trois jours (72 heures).

Sur un autre registre, Africa Diabetes rend accessible, la solution « iPro2 » de Medtronic destinée à la mesure de glucose à usage professionnel par l’écosystème de santé (endocrinologues, diabétologues, cliniques, et CHU).

Outre l’offre de pointe relative à la pompe insuline, Africa Diabetes dispose, à travers sa plate-forme e-commerce www.africa-diabetes.com d’un catalogue d’une centaine de produits qui couvrent les besoins quotidiens des diabétiques type 1 et 2 tels que les bandelettes de mesure de glycémie et urinaires, les aiguilles, les stylos d’injection, les trousses isothermes, les livres, le pied diabétique, la nutrition… Les patients peuvent commander et payer en ligne grâce à la plate-forme e-commerce du Centre Monétique Interbancaire (CMI).

À rappeler que sur le plan logistique, Africa Diabetes livre ses produits à travers le Maroc en s’appuyant sur la plate-forme internationale de Aramex qui permet aux internautes la possibilité de tracking de leurs commandes en ligne et sur mobile.