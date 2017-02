La Tomothérapie : une technique de pointe pour guérir le cancer arrive au Maroc

Une nouvelle étape vient d’être franchie à la Clinique Le Littoral Casablanca avec l’acquisition du premier système de TOMOTHERAPIE®, de dernière génération, au Maroc, en Afrique et le 6ème au Monde. Avec ce nouvel équipement, ACCURAY Radixact®, la Clinique entre dans le monde de la radiothérapie d’extrême précision.

La Tomothérapie, qu’est-ce que c’est ?



La Tomothérapie est une technique de radiothérapie guidée par l’image qui consiste à coupler un scanner et un accélérateur de particules miniaturisé qui tourne autour du patient « en spirale » pendant que la table sur laquelle il est allongé se déplace dans le sens de la longueur. Les faisceaux de rayons varient en fonction du déplacement du patient.

Les avantages pour le patient ?



Cette radiothérapie hélicoïdale garantit au patient un meilleur ciblage du tissu tumoral à irradier, tout en réduisant les risques d’irradiation pour les organes sains à proximité. Cette technologie est destinée à des localisations et des traitements complexes tels que les traitements des cancers de la tête et du cou, les cancers cérébraux, les tumeurs du cervelet et de la moelle épinière et les métastases multiples.



Le Tomographe, grâce à sa précision, permet de prendre en charge des cas très précis de réirradiation souvent délicats et qui ne sont pas forcément possibles avec des accélérateurs de particules plus classiques.

Grâce au déplacement de la table de traitement à l’intérieur de l’anneau, la TOMOTHERAPIE® est capable de délivrer efficacement les traitements des petits volumes comme des grands. Cette technologie permet ainsi également de traiter des grandes portions en un seul traitement.

C’est quoi le système Radixact® ?



Le nouveau système de radiothérapie intelligent Radixact® représente la nouvelle génération de traitement TomoTherapie®, ce qui augmente considérablement la vitesse de traitement et la facilité d’utilisation. Il permet aux cliniciens de traiter un large éventail de cas de cancer, du simple au complexe, avec précision et efficacité accrue.

Ce nouveau système permettra aux patients d’accéder à ce traitement innovant dans des délais de prise en charge encore améliorés, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité et de qualité des soins.

Le système Radixact® tire parti du système de TomoTherapie® grâce au guidage d’image MVCT et à l’architecture unique du portique annulaire pour offrir des traitements de radiothérapie précis à un plus grand nombre de patients chaque jour.